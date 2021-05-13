Суд у справі Медведчука пішов у нарадчу кімнату
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Суд іде в нарадчу кімнату", - сказав Підпалий.
Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 13 травня обирає запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку.
Раніше в Офісі Генпрокурора повідомили, що прокурор проситиме обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн грн.
Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.
Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).