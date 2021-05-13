Суд у справі Медведчука пішов у нарадчу кімнату

Слідчий суддя Печерського районного суду В’ячеслав Підпалий видалився до нарадчої кімнати під час засідання про обрання запобіжного заходу народному депутату з фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку у справі про державну зраду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд іде в нарадчу кімнату", - сказав Підпалий.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 13 травня обирає запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку.

Раніше в Офісі Генпрокурора повідомили, що прокурор проситиме обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн грн.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

Крім цього, Медведчука підозрюють у державній зраді (передача агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ).