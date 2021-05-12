До Ради зараз пройшли б чотири партії

Якби парламентські вибори проводили наступної неділі, то подолали би п’ятивідсотковий бар’єр і пройшли до Верховної Ради чотири партії: «Слуга народу», «Європейська солідарність», «ОПЗЖ» та «Батьківщина».

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 23-27 квітня 2021 року, передає Укрінформ.

Як зазначається у повідомленні, у парламентському рейтингу лідирує партія «Слуга народу» (22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію «Європейська солідарність» проголосували б 14,4%, партію «Опозиційна платформа – За життя» – 13,7%, партію «Батьківщина» – 12,2%.

Рейтинг інших партій значно нижчий. Так, Радикальну партію підтримують 3,7% опитаних, партію Шарія – 3,6%, партію «Українська стратегія Гройсмана» – 3,5%, ВО «Свобода» – 3,4%, партію «Сила і честь» – 3,2%, партію «За майбутнє» – 3,0%. Рейтинг інших політичних сил нижче 3%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.