Біля школи в Кабулі стався вибух - 25 загиблих, десятки поранених

Унаслідок вибуху поблизу середньої школи у столиці Афганістану Кабулі загинули щонайменше 25 людей, ще десятки зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Вибух стався, коли учні та учениці виходили з будівлі школи, на знімках у соціальних мережах видно розкидані на вулиці шкільні ранці, повідомляють кореспонденти ВВС.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за цей напад.

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Як повідомлялося, столицю Афганістану Кабул у суботу, 1 травня, було переведено до «режиму підвищеної готовності» через очікування реакції з боку талібів на відтермінування виходу з країни американських військ.

Фото: ЕРА