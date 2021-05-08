Біля школи в Кабулі стався вибух - 25 загиблих, десятки поранених
Укрінформ
Унаслідок вибуху поблизу середньої школи у столиці Афганістану Кабулі загинули щонайменше 25 людей, ще десятки зазнали поранень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Вибух стався, коли учні та учениці виходили з будівлі школи, на знімках у соціальних мережах видно розкидані на вулиці шкільні ранці, повідомляють кореспонденти ВВС.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за цей напад.
Як повідомлялося, столицю Афганістану Кабул у суботу, 1 травня, було переведено до «режиму підвищеної готовності» через очікування реакції з боку талібів на відтермінування виходу з країни американських військ.
Фото: ЕРА