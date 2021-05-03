Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Варшави.

Разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії він візьме участь у відзначенні 230-річчя прийняття першої конституції Речі Посполитої, передає кореспондент Укрінформу.

В рамках візиту передбачається зустріч глав держав у королівському замку у Варшаві, дискусія президентів щодо майбутнього Європи, а також двосторонні переговори Зеленського та Дуди. Після переговорів передбачається брифінг обох президентів.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.

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