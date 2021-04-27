Єрмак: Ведуться «дуже непрості» переговори для розмови Зеленського з Путіним

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що дата і місце переговорів президентів України та Росії поки невідомі, але переговори будуть змістовними.

Як передає Укрінформ, про це Єрмак заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я отримав доручення від Президента, тому зараз працюю над цим. Поки що невідома ні дата, ні місце проведення цих перемовин. Але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що говорити. Треба обговорити підсумки домовленостей, які були досягнуті в грудні під час саміту «Нормандського формату», треба проговорити велику кількість питань. Тому я вважаю, що, безумовно, ці переговори можуть стати знаковими й дійсно історичними, але поки що я не можу поінформувати про дату, місце і більшу конкретику", - заявив Єрмак.

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Водночас, він наголосив, що українська сторона веде "дуже непрості" перемовини.

"Їх особливість полягає в тому, що наразі вони можуть довго розгойдуватися, блокуватися, а потім дуже швидко призвести до якихось результатів. Тому їх обов'язково треба продовжувати", - наголосив він.

За його словами, треба продовжувати працювати на всіх напрямках, у всіх форматах.

"Тому що ми не знаємо, який формат принесе врешті-решт очікуваний мир на нашу землю, коли ми зможемо повернути наші території, наших людей і дійсно припинити війну", - розповів він.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський доручив керівнику свого офісу Андрію Єрмаку домовлятися із представниками Адміністрації президента РФ про можливу зустріч із президентом Путіним.

Фото: Офіс Президента