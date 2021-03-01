СБУ взялася за допис Рабіновича у Фейсбуці, де на мапі України немає Криму

В СБУ вивчають публікацію у соцмережі, де народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович демонструє «поділ» України за мовною ознакою. На оприлюдненій депутатом мапі України відсутній Крим.

Таку відповідь дали кореспонденту Укрінформу в пресслужбі СБУ.

"Вивчаємо, аналізуємо. За результатами будемо інформувати додатково", - сказали у пресслужбі.

Як повідомляли ЗМІ, народний депутат і один з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович оприлюднив у Фейсбуці мапу України без Криму. Публікація демонструє «поділ» України за мовною ознакою.

Згідно з її даними, нібито південно-східна частина України розмовляє лише російською мовою, центральна – суржиком, і лише частина західної – українською.

У дописі стверджується, що мапа складена за даними Київського національного лінгвістичного університету.