СБУ взялася за допис Рабіновича у Фейсбуці, де на мапі України немає Криму
Укрінформ
В СБУ вивчають публікацію у соцмережі, де народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович демонструє «поділ» України за мовною ознакою. На оприлюдненій депутатом мапі України відсутній Крим.
Таку відповідь дали кореспонденту Укрінформу в пресслужбі СБУ.
"Вивчаємо, аналізуємо. За результатами будемо інформувати додатково", - сказали у пресслужбі.
Як повідомляли ЗМІ, народний депутат і один з лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович оприлюднив у Фейсбуці мапу України без Криму. Публікація демонструє «поділ» України за мовною ознакою.
Згідно з її даними, нібито південно-східна частина України розмовляє лише російською мовою, центральна – суржиком, і лише частина західної – українською.
У дописі стверджується, що мапа складена за даними Київського національного лінгвістичного університету.