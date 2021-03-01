На Прикарпатті до Ради збираються одразу три Шевченки

До ЦВК 25 лютого, в останній день реєстрації кандидатів у народні депутати на проміжних виборах в окрузі №87, свої документи подали двоє Олександрів Шевченків.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє рух ЧЕСНО з посиланням на Центральну виборчу комісію.

«25 лютого, в останній день реєстрації кандидатів до Верховної Ради України, на проміжних виборах по 87-му округу подали документи двоє Олександрів Шевченків. Про це руху ЧЕСНО повідомили у Центральній виборчій комісії. На сайті НАЗК вже є декларації цих потенційних кандидатів. Але на сайті ЦВК ці прізвища ще не відображені. У виборчої комісії є п’ять днів з моменту завершення реєстрації, щоб розглянути заяви кандидатів», - йдеться в повідомленні.

За інформацією руху, один із потенційних кандидатів — повний тезко зареєстрованого ще 9 лютого кандидата від партії «За майбутнє», колишнього народного депутата та співвласника ГК «Буковель» Олександра Шевченка.

«Обидва Олександри є мешканцями Києва та Київської області та не вказали у своїх деклараціях належних доходів чи заощаджень, що дозволили б їм оплатити заставу у 60 тис. гривень», - зазначає рух ЧЕСНО.

Тут додали, що наразі зареєстрований лише один кандидат від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко — місцевий прикарпатський політик, екснардеп та чинний депутат Івано-Франківської обласної ради.

«Логіка цієї виборчої технології дуже проста — виборець може помилитись, ставлячи відмітку у бюлетені, та проголосувати за зовсім іншого кандидата. Технологію кандидатів-клонів, зазвичай використовують проти кандидатів, що можуть потенційно виграти виборами та є лідерами за соціологічними опитуваннями. Крім відтягування голосів, можливі варіанти, коли клони просять кошти у реального кандидата, аби заробити. Тоді клони знімаються з виборів», - стверджує рух ЧЕСНО.

Наразі по одномандатному округу №87 на проміжні вибори до ВРУ ЦВК зареєструвала 9 кандидатів.

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Перевибори по округу № 87 на Івано-Франківщині відбудуться 28 березня у зв’язку з тим, що с свої повноваження склав народний депутат 9-го скликання Зіновій Андрійович від партії «Слуга народу», якого обрали у парламент 2019 року. На місцевих виборах 2020 року він став мером Надвірної.