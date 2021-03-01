Зеленський відкриває форум «Україна 30. Розвиток правосуддя»

Президент України Володимир Зеленський бере участь у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя».

Учасники форуму обговорять роль та місію Конституційного та Верховного судів, а також проєкт нового Кримінального кодексу та перспективи рекодифікації Цивільного кодексу України. Охочі матимуть змогу поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах.

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Окрім того, на полях форуму 1 березня відбудеться підписання перших кредитних договорів між банками та позичальниками у межах Державної програми «Доступна іпотека 7%». У заході візьмуть участь міністр фінансів Сергій Марченко, його заступник із питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, керівники банків та родини-позичальники.