Степанов пояснив, чому в 2017 році вніс заставу за Стерненка

У 2017 році Максим Степанов, який тоді очолював Одеську ОДА, вніс заставу за арештованого активіста Сергія Стерненка, хоч той і не був його добрим знайомим.

Про це Степанов розповів у програмі «Право на владу» на каналі «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу

«У 2017 році це була моя реакція на несправедливість. Він ніколи не був моїм добрим знайомим. Це була моя реакція на ту ситуацію. Це нормальна реакція на несправедливість», - пояснив Степанов.

Він нагадав, що тоді йшлося про акцію проти забудови одеського Літнього театру. Стерненка звинуватили «у масових заворушеннях» і обрали запобіжний захід – арешт на 60 діб із правом внесення застави у 600 тисяч гривень. Степанов, який очолював Одеську ОДА, вніс заставу.

Як повідомлялося, 18 листопада 2017 року заздалегідь анонсований мирний протест одеситів проти забудови перетворився сутички з поліцією. Сторони звинуватили одна одну в «проплачених провокаціях».