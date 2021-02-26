«Плівки Медведчука-Суркова»: Баканов обіцяє висновки за кілька днів

«Плівки Медведчука-Суркова»: Баканов обіцяє висновки за кілька днів

Укрінформ
СБУ зробить висновки стосовно оприлюднених ЗМІ аудіозаписів нібито розмови Віктора Медведчука та Владислава Суркова після відповідної експертизи.

Про це в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1» сказав Голова СБУ Іван Баканов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогоднішній день цей запис не є належним доказом, він підлягає легалізації. Для цього будуть здійснені певні процесуальні дії, у тому числі експертиза. Разом з тим я не можу сказати, які будуть подальші кроки з приводу легалізації запису, але я думаю що через декілька днів ви з медіа все почуєте і побачите», - зазначив Баканов.

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Як повідомлялося, видання Цензор.НЕТ 25 лютого оприлюднило аудіозапис розмови двох людей, голосами схожими на лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова. Вони обговорювали постачання електроенергії до захопленого Криму та обмін полоненими на Донбасі.

За даними видання, розмова датована 2014 роком.

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