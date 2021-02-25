Венедіктова розповіла про співпрацю з європейськими прокурорами

Утворення спільних слідчих та прокурорських груп з європейськими колегами сприятиме підвищенню ефективності.

Про це генеральний прокурор України Ірина Венедіктова сказала в інтерв’ю Укрінформу, розповідаючи про свій візит до Нідерландів, Бельгії та Люксембургу.

“Пані головний прокурор ЄС запевнила нас у повній підтримці, й ця підтримка дуже оптимістично нас налаштувала. Ми побачили, що біль в усіх прокурорів однаковий, незалежно від того, де працює прокурор, – проблеми в прокурорів ті самі. Ми говорили про спільні слідчі групи, спільні прокурорські групи. Я підписала у Брюсселі документ про співпрацю з OLAF (Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству, – ред.). Це орган досудового розслідування – щодо відмивання та шахрайства з європейськими фондами. Зокрема, і для нас, і для європейської прокуратури, і для OLAF важливою є боротьба з контрабандою. І якщо ми зможемо утворювати спільні слідчі та прокурорські групи, звичайно, ефективність нашої діяльності в рази підвищиться”, - сказала вона.

За її словами, також була озвучена пропозиція щодо проведення спільних семінарів, тренінгів та навчань.

“Ми обов’язково користуватимемося такою нагодою і відправлятимемо прокурорів на навчання або прийматимемо в себе”, - наголосила Венедіктова.

А ще зазначила, що у Гаазі відбулася зустріч з президентом Євроюсту Ладіславом Хамраном. І це була перша зустріч на рівні керівників обох відомств від часу укладення угоди про співробітництво між Україною та Євроюстом у 2016 році.

“У нього позитивне враження від нашої співпраці, бо наприкінці 2020 року був гарний досвід взаємодії з німецькими колегами. Очевидно, там не очікували, що українські правоохоронці можуть так гарно працювати. Сума місячного обороту від викритої нами шахрайської схеми сягала 10 мільйонів євро. Потерпілі перебували в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Великій Британії. І ось під новий рік було проведено обшуки, вилучено тільки коштів на понад один мільйон доларів. У рамках кримінального провадження в Україні накладено арешти на майно орієнтовною вартістю близько 50 мільйонів євро. Ще, можливо, ви чули про міжнародну операцію по одному з найбільших ботнетів останнього часу ЕМОТЕТ. Ідеться про кіберзлочинність міжнародного масштабу. Ми спільно із закордонними колегами викрили групу хакерів, котрі розповсюджували шкідливе програмне забезпечення. Мова йде про масові втручання в роботу серверів, викрадення персональних даних у багатьох країнах: Великобританії, Німеччині, Австрії, Швейцарії, Нідерландах, США. І шкода, заподіяна фінансовим установам діяльністю цієї групи, сягає 2,5 мільярда доларів. Це була мегаоперація українських правоохоронців з Євроюстом. Коли маєш такі спільні результати, то, звичайно, приємно спілкуватися з президентом Євроюсту. Нам було запропоновано додаткове співробітництво. Тобто з точки зору професійних результатів поїздка в країни Бенілюксу була дуже корисна”, - наголосила генеральний прокурор.

Як повідомляв Укрінформ, українські співробітники прокуратури мають можливість навчатися в агентстві Євроюст.

Під час звіту перед членами Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що професійний рівень залежить від постійного вдосконалення. Наразі можливості навчатися в Євроюсті відкриті.

Відкриті двері для навчання співробітників прокуратури в Євроюсті і Люксембурзі - головна прокуратура Євросоюзу.