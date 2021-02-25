Апеляція на заочний арешт Януковича: адвокат попросив три тижні на вивчення справи

Київський апеляційний суд продовжить розгляд апеляційної скарги захисту колишнього президента Віктора Януковича на заочний арешт у справі узурпації влади 25 березня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дата наступного судового засідання – 25 березня на 10:30», - сказав головуючий суддя.

На початку засідання один з нових адвокатів Януковича заявив, що йому потрібно ознайомитися з матеріалами судового провадження. Він уточнив, що йому потрібно три тижні на підготовку.

Також адвокати подали до суду доповнення до апеляційної скарги.

Зі свого боку прокурори також подали до суду для долучення до матеріалів справи низку документів, зокрема – відповідь Генпрокуратури РФ від 12 серпня 2020 року на запит щодо вручення повісток підозрюваному, відповідь СБУ від 16 лютого 2021 року з актуальною інформацією про здійснення розшуку підозрюваного, низку рішень Комісії з контролю за файлами Інтерполу, документи з інформацією від СБУ про здійснення розшуку підозрюваного від 21 грудня 2020 року, документи з інформацією від Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ щодо здійснення розшуку Януковича, лист з НПУ, де роз’яснено порядок розміщення, зокрема, «червоних оповіщень» на ресурсах Інтерполу, ухвала Печерського райсуду, якою суд надав дозвіл на здійснення заочного слідства щодо підозрюваного та інші.

Як повідомляв Укрінформ, 4 травня 2020 року Печерський районний суд Києва заочно взяв під варту Януковича у справі про узурпацію влади.

У Офісі генпрокурора поінформували, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

Януковича звинувачують в узурпації влади шляхом тиску на Конституційний Суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу у 2004 році Конституції, яка обмежувала повноваження Президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Також Державне бюро розслідувань оголосило Януковичу підозру у вчинені державної зради через підписання з Росією у 2010 році Харківських угод про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму.

Раніше, у січні 2019 року, Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно.