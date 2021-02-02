Прохання Януковича приїхати до нього в РФ не мають юридичної сили — прокурор

Заяви експрезидента Віктора Януковича до ДБР і Офісу генпрокурора щодо того, щоб українські правоохоронці приїхали до нього в РФ для проведення процесуальних дій у справі щодо “Харківських угод” в юридичній площині не мають сили.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив прокурор Офісу генпрокурора Денис Іванов.

“В юридичній площині ці заяви (щодо того, що Янукович хоче, щоб українські правоохоронці приїхали до нього в РФ і провели там з ним слідчі дії по справі Харківських угод” — ред.) не мають юридичної сили”, - сказав Іванов.

Прокурор поінформував, що експрезидент був у вівторок викликаний на допит у якості підозрюваного у справі про державну зраду, яка стосується “Харківських угод”. Іванов уточнив, що Януковичу було повідомлено про підозру у встановлений для цього спосіб.

Зокрема, оскільки Янукович фактично відсутній в Україні, слідчі ДБР направили за всіма відомими адресами місця проживання та реєстрації в Україні Януковича підозру, ця інформація публікувалася на сайтах ОГП і ДБР, а також публікувалася повістка про виклик на цей допит Януковича на вівторок.

“Він не з'явився, а подав заяву на моє ім'я, де він від мене вимагає, щоб я прибув до РФ за місцем нібито його проживання”, - уточнив прокурор.

Він зазначив, що адреса, яка вказана у цих заявах (м. Ростов-на-Дону, вул. Єременко, д. 81, корпус "В" - ред.) жодним офіційним шляхом — тобто шляхом виконання міжнародно-правових доручень в рамках діючих міжнародно-правових договорів між РФ та Україною — не підтверджена.

“Немає жодної офіційної інформації про те, що за цією адресою знаходиться, проживає колишній президент Віктор Федорович Янукович”, - поінформував Іванов.

За його даними, РФ відмовила у встановленні місця знаходження за цією адресою Януковича і підтвердження його місця проживання там.

“Лише є заяви про те, що йому за вказаною адресою надано тимчасовий притулок і є відповідне свідоцтво. Але надання тимчасового притулку ще не значить, що особа постійно там знаходиться, що вона там взагалі проживає за цією адресою”, - уточнив Іванов.

За його словами, якщо Янукович хоче дати будь-які покази, він може звернутися до компетентних органів РФ.

“Мною був переданий пакет документів до відповідного департаменту Офісу генпрокурора для скерування підозри і пам'ятки (про права та обовязки підозрюваного Януковичу — ред.) шляхом міжнародно-правового співробітництва до РФ. Виконає цей мій запит РФ, не виконає — це питання часу. Але в інших провадженнях, у яких фігурує у якості підозрюваного або за яким вже засуджений Янукович, в тому числі за державну зраду — такі запити жодного разу за весь час не виконувалися”, - сказав Іванов.

Він уточнив, що якщо захист Януковича звернеться до прокурорів із клопотанням, щоб експрезидента допитали — таке клопотання буде розглянуто, “але це не може відбуватися за адресою нібито місця проживання”.

“Є процедура, є компетентні органи РФ, буде відповідне клопотання за нашої участі — то ми не заперечуємо, але РФ повинна його виконати. Ми не маємо повноважень на території РФ”, - повідомив прокурор.

Він уточнив, що Янукович не звертається до компетентних органів РФ, де він нібито знаходиться, для забезпечення такого допиту, і що РФ “не виконує такі запити по нашим провадженнях в інших епізодах його злочинної діяльності”.

“І це свідчить лише про те, що він намагається таким чином легалізувати свою неявку сьогодні без поважних причин. Підозра була йому пред'явлена, скерована в тому числі шляхом направлення запиту про міжнародно-правову допомогу до РФ, і сьогодні потрібно було щось пояснювати, чому особа не з'явилася на допит до слідчого ДБР. От вибрана така позиція, яка не обґрунтована, не мотивована, не зв'язана з нормами КПК”, - сказав Іванов.

Окремо прокурор поінформував, що і раніше такі запити направлялися в інших кримінальних провадженнях, зокрема, щодо справи насильницького розгону мітингувальників 18-20 лютого 2014 року, щодо справи узурпації влади.

“Такі запити про його допит направлялися, і жодний запит не виконаний, нам відмовили у виконанні таких запитів”, - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, 28 січня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому Президенту України Віктору Януковичу в державній зраді через "Харківські угоди".

2 січня адвокат експрезидента Віталій Сердюк повідомив, що Янукович просить представників Офісу генерального прокурора і Державного бюро розслідувань прибути до нього у РФ для з'ясування всіх необхідних питань з приводу укладення "Харківських угод".

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни.

Янукович був Президентом України з 25 лютого 2010-го до 22 лютого 2014 року.

21 квітня 2010 року в Харкові Янукович підписав з тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим угоду, згідно з якою строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі було продовжено з 2017-го до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечень.