Янукович кличе українських прокурорів до РФ - розбиратися з «Харківськими угодами»

Експрезидент Віктор Янукович просить представників Офісу генерального прокурора і Державного бюро розслідувань прибути до нього у РФ для з'ясування всіх необхідних питань з приводу укладення "Харківських угод".

Таке звернення захист Януковича подав до ОГП і ДБР у вівторок, повідомляє адвокат експрезидента Віталій Сердюк у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Віктор Янукович звернувся до Офісу Генпрокурора і в Державне бюро розслідувань з проханням прибути за місцем його тимчасового проживання у РФ для з'ясування всіх необхідних питань у справах, що існуюь. Відповідні заяви подали сьогодні", - повідомив Сердюк.

За словами адвоката, "місце його (Януковича - ред.) перебування давно відомо правоохоронним органам".

Адвокат також виклав скрін-копії цих звернень, в яких вказується, що Янукович вимагає "невідкладно прибути за адресою мого нинішнього місцезнаходження в Російській Федерації (м. Ростов-на-Дону, вул. Єременко, д. 81, корпус "В") з метою проведення необхідних процесуальних дій з моєю участю і встановлення об'єктивної істини щодо обставин укладення Харківських угод".

Як повідомлялося, 28 січня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому Президенту України Віктору Януковичу в державній зраді через "Харківські угоди".

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни.

Янукович був Президентом України з 25 лютого 2010-го до 22 лютого 2014 року.

21 квітня 2010 року в Харкові Янукович підписав з тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим угоду, згідно з якою строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі було продовжено з 2017-го до 2042 року з автоматичним продовженням на 5 років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечень.