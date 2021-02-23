Рябошапка став лауреатом премії Держдепу США за боротьбу з корупцією

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка став лауреатом премії Державного департаменту США за боротьбу з корупцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Твіттері посольство США в Україні.

«Вітаємо колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку, одного з 12 лауреатів премії Державного департаменту з боротьби з корупцією. Очолений ним процес переатестації прокурорів мав довготривалий вплив, та, за підтримки українського уряду, був доведений до кінця його наступником», - зазначили у посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова 22 січня повідомила, що в Україні завершилася атестація прокурорів місцевих прокуратур і військових прокуратур гарнізонів. В атестації брали участь 6 тисяч прокурорів. Успішно її пройшли 4064 прокурори (це 67,7% від загального числа. Тобто, третина прокурорів (32,3%) атестацію не пройшла).

Руслан Рябошапка був призначений на посаду Генерального прокурора 29 серпня 2019 року, а 6 березня 2020 року Верховна Рада відправила його у відставку.