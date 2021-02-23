ЦВК зареєструвала Вірастюка і ще дев’ятьох кандидатів на довиборах у Раду

Центральна виборча комісія зареєструвала 10 нових кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах №50 (Донеччина) та № 87 (Івано-Франківщина).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Сьогодні, 23 лютого, ЦВК зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року", - ідеться в повідомленні.

ЦВК, зокрема, зареєструвала кандидатами в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) – Іштвана Добшу від “КМКС” Партії угорців України, Людмилу Дорошенко від політичної партії “Майбутнє країни”, а також Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка як самовисуванців.

В одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область) зареєстровано Василя Вірастюка від політичної партії “Слуга народу”, Юрія Голінея від політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Платформа громад”, Йосипа Резеша від “КМКС” Партії угорців України.

Водночас у ЦВК нагадали, що раніше комісія вже зареєструвала девʼятьох кандидатів в народні депутати України: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського – в ОВО № 50, Михайла Ноняка, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського та Юрія Юрченка – в ОВО № 87.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня проміжні вибори народного депутата у округах №87 та № 50.

Подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів у депутати триватиме до 25 лютого включно.

Вибори у 87-му окрузі на Прикарпатті відбудуться через складання повноважень народним депутатом із фракції "Слуга народу" Зіновієм Андрійовичем у зв’язку з обранням його міським головою міста Надвірна.

Вибори в окрузі на Донеччині призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.

Партія “Слуга народу” на з’їзді 11 лютого висунула українського спортсмена, силача Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати на довиборах у Верховну Раду на окрузі №87.