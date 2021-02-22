Мін’юст через суд вимагає анулювати реєстрацію партії «Довіра»

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції до політичної партії «Довіра» щодо анулювання реєстрації політичної сили.

Зазначається, що, на думку позивача, вказаною політичною партією протягом шести місяців не було виконано вимоги статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні», а саме – не утворено необхідну кількість своїх обласних організацій, як це передбачено законом.

Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

У Верховній Раді є депутатська група з одноіменною назвою. 6 листопада 2020 року лідер групи Олег Кулініч повідомив на сторінці у Фейсбуці, що на місцевих виборах у Полтавській області перемогла партія «Довіра».