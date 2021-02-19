Дані про придбання Порошенком «Прямого» з'явилися у держреєстрі

Дані про покупку телеканалу "Прямий" співголовою парламентської фракції партії "Європейська солідарність", експрезидентом Петром Порошенком з'явилися в Єдиному державному реєстрі юридичних і фізичних осіб-підприємців.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані держреєстру.

Згідно з реєстром, Порошенко володіє телеканалом "Прямий" опосередковано, через закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал". Експрезиденту належить 100% статутного капіталу "Прямого".

Раніше кінцевим бенефіціарним власником телеканалу був Володимир Макеєнко. Засновником телеканалу є кіпрська компанія Parlimo Trading Limited.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого співголова парламентської фракції партії "Європейська солідарність", експрезидент Петро Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий". За словами Порошенка, напередодні він отримав "18 повідомлень" про те, що 19 лютого на засіданні Ради національної безпеки й оборони проти власника "Прямого" Володимира Макеєнка "будуть запроваджені санкції, канал буде закритий".