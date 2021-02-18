Україна не буде відходити від Мінських домовленостей - Резніков

Україна не планує відходити від формату Мінських домовленостей, хоча вони потребують модернізації.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Відходити від Мінського формату влада не буде і не планує, тому що це зобов'язання політико-дипломатичне, яке було взяте у 2014 році й подовжене у 2015-му", - сказав він.

При цьому Резніков зауважив, що Мінські угоди є неідеальними та юридично хиткими і потребують перегляду та модернізації. За словами урядовця, реінтеграція територій має бути безпечною, не нести ризиків розколу країни.

Також віцепрем'єр указав, що саме Росія порушує Мінські угоди: "Хочу нагадати, що у комплексі заходів Мінських угод було чітко визначено, що лінія розмежування має бути в певних координатах, визначених постановою Верховної Ради. Згідно з цими домовленостями, Дебальцево має бути на підконтрольній уряду України території".

Резніков наголосив, що Україна має намір і надалі відстоювати свої позиції на переговорах.