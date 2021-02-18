Адвокати Януковича не прийшли на розгляд апеляції про заочний арешт

Київський апеляційний суд 25 лютого продовжить розгляд апеляційної скарги захисту експрезидента Віктора Януковича на заочний арешт у справі узурпації влади, оскільки не з'явились адвокати підозрюваного.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує ГО “Адвокатська дорадча група” - об’єднання адвокатів, що займається справами Майдану, адвокати родичів Героїв Небесної Сотні.

“(Справа — ред.) “Янукович: узурпація влади: У Київський апеляційний суд не з’явились адвокати підозрюваного Віктора Януковича на розгляд власної апеляційної скарги. Суд задовольнив клопотання прокуратури про залучення для захисту Януковича адвоката з центру БПД. Продовження розгляду - 25.02.2021 о 10-30”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колегія суддів, що розглядає справу — Віктор Глиняний, Олег Присяжнюк, Іван Рибак.

Як повідомлялося, 4 травня Печерський районний суд Києва заочно взяв під варту Януковича у справі про узурпацію влади.

В Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

Також прокурори звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia), тобто заочне слідство.

16 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту Януковича і скасував рішення про його заочний арешт у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року у центрі Києва (Майдан Незалежності і прилеглі вулиці) щодо мітингувальників.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому Президенту України Віктору Януковичу у вчинені державної зради через підписання з Росією у 2010 році Харківських угод про продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму.