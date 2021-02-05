КВУ назвав головних «прогульників» попередньої сесії Ради

Позафракційні депутати-мажоритарники групи «За майбутнє» стали головними прогульниками четвертої сесії Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Комітету виборців України у Фейсбуці.

«За даними КВУ, головними прогульниками Ради стали народні депутати групи «За майбутнє». В середньому впродовж сесії на пленарні засідання реєструвалися лише третина депутатів групи – 36%», – йдеться в повідомленні.

КВУ також повідомив, що лише 40% депутатів реєструвалися від фракції «Опозиційна платформа – За життя».

У депутатів ВО «Батьківщина» показники відвідування на рівні 51%, вищі результати відвідування - в депутатів групи «Довіра» (56%) та фракції «Голос» (58%).

Водночас КВУ зазначає, що народні депутати фракцій «Європейської солідарності» та «Слуги народу» відвідували засідання Ради найчастіше. Загалом на засідання були зареєстровані 63% депутатів від «ЄС» та 62% від «Слуги народу».

«Четверта сесія ВР виявилася найменш продуктивною за час роботи нового складу парламенту. Впродовж сесії народні депутати працювали лише 28 сесійних днів. Відвідування Верховної Ради також погіршилося. З одного боку, на це вплинули місцеві вибори, до яких була залучена частина народних депутатів, які виступали в ролі агітаторів на місцях. З іншого боку, в осінній період в Україні погіршилася загальна ситуація із коронавірусом, через що робота парламенту була фактично заблокованою», – прокоментував результати моніторингу голова КВУ Олексій Кошель.

Як повідомлялося, четверта сесія ВР тривала з вересня 2020 року по січень 2021 року.