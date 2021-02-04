Розблокування великої приватизації підвищить ефективність управління - Устенко

Розблокування великої приватизації, передбачене ухваленим сьогодні за основу законопроєктом, дасть змогу зменшити корупційні ризики та покращити ефективність управління активами.

На цьому наголосив радник Президента з питань економіки Олег Устенко в ефірі парламентського телеканалу «Рада», передає Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

«Приватизація в умовах України – це, з одного боку, менше втручання держави у життя бізнесу, якщо не йдеться про якісь серйозні великі монополії, хоч і там є питання... Але з точки зору збільшення ефективності це правильна дія. З точки зору боротьби з корупцією – це теж правильна дія. Бо якщо ми говоримо про державну власність, то, як правило, це не тільки неефективний менеджмент, а й джерело для корупції», – зазначив Устенко.

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Радник Президента нагадав, що у 2021 році доходи від приватизації передбачені в обсязі 12 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні 4 лютого ухвалила у першому читанні законопроєкт №4543 "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації".

Документ передбачає скасування заборони на проведення аукціонів з великої приватизації, яка була встановлена у 2020 році у зв’язку з пандемією коронавірусу.