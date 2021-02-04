Рада дала старт розблокуванню великої приватизації

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт щодо розблокування великої приватизації.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний законопроєкт №4543 "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" щодо приватизації об'єктів великої приватизації" проголосували 284 народних депутати.

Зазначений законопроєкт скасовує заборону на проведення аукціонів з великої приватизації, яка була встановлена у 2020 році в зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, на початку коронакризи, Верховна Рада внесла зміни до Закону про приватизацію, заборонивши підготовку та проведення аукціонів великої приватизації. У поточному році Фонд державного майна планує отримати від приватизації 12 млрд грн.