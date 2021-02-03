Адвокат підтвердив, що справи проти Порошенка і Байдена закрили

Про це Новіков повідомив на пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.

«Я нагадаю, що 11 вересня минулого року Печерський суд прийняв рішення, яке зобов’язало ДБР зареєструвати два провадження… справи про «плівки Порошенка-Байдена»… За нашими даними ці провадження уже закриті», - поінформував Новіков.

Як повідомляв Укрінформ, адвокат Ігор Головань заявляв, що Печерський райсуд столиці зобов'язав ДБР порушити дві кримінальні справи відносно Порошенка і Байдена. Справи стосуються нібито втручання в діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна з боку Порошенка та Байдена, який обіймав на той час посаду віцепрезидента США.

Рішення було ухвалене за заявою народного депутата Андрія Деркача, який потрапив під санкції США. Водночас виконано це рішення суду було вже 22 січня, тобто коли Байден уже почав виконувати обов'язки президента США, зазначав адвокат.

Пізніше у Печерському райсуді заявили, що не ухвалювали рішення про порушення кримінальної справи відносно Байдена і Порошенка.

У суді уточнили, що за змістом заяви від 10 серпня 2020 року вбачається, що ознаки кримінального правопорушення мають дії окремих представників міжнародних організацій, без зазначення їх прізвищ.

Наприкінці вересня 2020 року Нацполіція уже закрила справу відносно Байдена, порушену за заявою Шокіна.