«Слуги» не говорили про звільнення голови аграрного комітету – Арахамія

Народні депутати фракції «Слуга народу» обговорять ініціативу щодо звільнення Миколи Сольського з посади голови комітету ВР з питань аграрної та земельної політики після відповідної зустрічі в Офісі Президента.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія за результатами засідання фракції, передає кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що питання звільнення Сольського, яке мали обговорювати на засіданні фракції в понеділок, перенесли.

«Трошки пізніше буде зустріч в Офісі Президента спочатку, а потім, якщо буде потреба після цієї зустрічі, тоді будемо робити фракцію», - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від фракції «Слуга народу» на засіданні 1 лютого планували обговорити ініціативу щодо звільнення Миколи Сольського з посади голови комітету ВР з питань аграрної та земельної політики.

Раніше перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко підтвердив, що аграрний комітет ініціював звільнення Миколи Сольського. При цьому Корнієнко зазначив, що комітет не надав відповідних документів і проєкту постанови.

Корнієнко повідомив журналістам, що народні депутати від фракції «Слуга народу» обговорять з членами комітету ВР з питань аграрної та земельної політики наміри звільнити Миколу Сольського з посади голови комітету. Корнієнко додав, що не бачить підстав для звільнення Сольського.