Лазебна назвала «три групи проблем» в організації соцпослуг

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що більшість територіальних громад не виконують своїх повноважень щодо організації надання соцпослуг відповідно до закону про соціальні послуги.

Про це вона сказала з парламентської трибуни під час години запитань до уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За результатами року роботи закону про соціальні послуги ми виявили три основні групи проблем. Перша – неготовність громад. Більшість з них не виконують свої повноваження щодо організації надання соціальних послуг з різних причин: частина до такої роботи не підготовлена, інші не забезпечені технікою, кадрами належного професійного рівня, а частина просто не приділяють цьому питання. На жаль, у зв’язку з реорганізацією районного рівня та всупереч чинному законодавству відбувається також ліквідація надавачів соціальних послуг, які діяли на території реорганізованого району... Під ліквідацію потрапляють центри соціальних служб, територіальні центри соціального обслуговування», - наголосила Лазебна.

У цьому контексті вона закликала керівників ОТГ "переглянути свою політику" та критично оцінити потреби мешканців у базових соціальних послугах.

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Друга проблема, на яку звернула увагу міністр, - недостатня інформаційна прозорість ринку надавачів соціальних послуг.

«Існуючий механізм реєстрації надавачів соціальних послуг за принципом повідомлення Міністерства соціальної політики через обласні державні адміністрації виявився недостатнім. На місцях не здійснюється виявлення таких закладів, і люди фактично не мають повної інформації, куди вони можуть звернутися за тією чи іншою послугою», - повідомила Лазебна.

Вона додала, що на сьогодні до Реєстру надавачів соціальних послуг за соціальною послугою стаціонарного догляду громадян похилого віку внесено інформацію про 91 комунальний та 42 приватні заклади.

«Інформацію про приватні заклади подали 14 обласних державних адміністрацій і Київська (міська) державна адміністрація. І виникає питання до інших 10 регіонів: а що, на ваших територіях немає таких приватних закладів? І тому ми зараз розпочали перевірки наявності таких закладів в усіх областях», - сказала міністр.

За її словами, третя проблема - відсутність дієвих механізмів контролю за дотриманням надавачами соцпослуг критеріїв діяльності та стандартів їх надання, а також механізмів притягнення відповідальності за їх недотримання.

Як повідомлялося, у січні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про соціальні послуги», який визначає основні організаційні та правові засади надання соцпослуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та мінімізацію їх наслідків для осіб, які в них перебувають. Цей закон набув чинності з 1 січня 2020 року.