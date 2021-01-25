У Раді стартувала програма стажування молоді-2021

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що Програма стажування молоді в Апараті парламенту допоможе інтернам досягти успіхів у кар’єрі.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради, про це спікер сказав під час церемонії відкриття Програми стажування 2021 року.

«Це дійсно корисно і допомагатиме вам у будь-якому випадку – захочете ви після цього залишитися на державній службі, зокрема в парламенті як співробітники Апарату чи помічники народних депутатів, або оберете для себе інший шлях. Це те, що дозволить вам розширити свою базу знань, створити свою майбутню команду, з якою будете досягати нових успіхів», - сказав Разумков, звертаючись до інтернів.

Спікер упевнений, що саме в такому віці і в таких інституціях закладається, в тому числі, успішне майбутнє.

Голова парламенту привітав інтернів з початком Програми та зазначив, що народні депутати й Апарат Верховної Ради докладатимуть максимум зусиль, щоб стажування пройшло з найбільшою користю.

«Сподіваюсь, що обмеження, пов’язані з COVID-19, з епідеміологічними заходами, не завадять вам отримати ті правильні знання, які, я впевнений, допоможуть вам у майбутньому», - зазначив Разумков.

Голова ВР взяв участь у врученні посвідчень учасникам Програми стажування 2021 року.

Крім того, Разумков розповів, що щороку стажування в Апараті парламенту проходять близько 50 інтернів, а серед нинішніх народних депутатів п’ятеро у свій час брали участь у цій же Програмі.

За результатами двох турів конкурсного відбору, до участі у Програмі- 2021 відібрано 53 інтерни: 50 — до структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, 2 — до Програми USAID РАДА, 1 — до громадської організації «Ліга інтернів».

Випускниками Програми вже стали приблизно 1950 осіб, близько третини з яких продовжують свою діяльність в органах влади, працюють в аналітичних центрах і громадських організаціях.

Фото: ВР