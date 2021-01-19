Новий посол України в Сінгапурі вручила вірчі грамоти президенту

Новопризначений посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко вручила вірчі грамоти президентові Сінгапуру Халімі Якоб.

Про це дипломат повідомила у Твітері, передає Укрінформ.

"Сьогодні вранці мала велику честь вручити вірчі грамоти Її Величності Президенту Республіки Сінгапур пані Халімі Якоб. Прагну працювати над зміцненням економічних зв’язків України і Сінгапуру та міжлюдських контактів", - написала Зеленко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 листопада 2020 року призначив Катерину Зеленко Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сінгапур.