Зеленко розповіла, який образ України в уяві сінгапурців хоче створити за свою каденцію

Новопризначений посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко прагне, аби сінгапурці сприймали нашу державу як сучасну країну молодих людей, здатних продукувати якісний продукт і легко взаємодіяти зі світом.

Про це дипломат розповіла в інтерв’ю Укрінформу, відповідаючи на запитання, який образ України в уяві сінгапурців вона хотіла б створити за свою каденцію.

Зеленко зазначила, що, безумовно, вітала б «більше України в Сінгапурі і більше Сінгапуру в Україні».

«Під «більше України в Сінгапурі» я маю на увазі не лише присутність наших товарів і послуг на ринку цієї країни. Мені хотілося б, щоб туди зайшла українська фешн-індустрія. Сінгапур є одним із світових з фешн-хабів, думаю, це гарний шанс для наших кутюр’є показати себе на сінгапурському ринку. Я також хотіла б, щоб у сінгапурській опері звучали українські тенори, а кількість туристів з цієї країни зростала у нас щороку», - сказала посол.

За її словами, вона прагне зробити так, щоб Україна стала для Сінгапуру державою, яка дозволяє реалізувати найамбітніші плани не лише в економіці, а й у дослідницьких сферах, щоб сінгапурці сприймали нашу державу як «сучасну країну молодих людей, здатних продукувати класний якісний продукт і легко взаємодіяти зі світом».

«У нас висококласні професіонали у різних сферах, наші IT-фахівці дуже добре зарекомендували себе на сінгапурському ринку. Тож є всі підстави для того, щоб наші контакти попри величезну географічну віддаленість лише зміцнювалися», - переконана посол України.

Вона розповіла, що мала численні зустрічі з представниками бізнес-спілок, IT-асоціацій і фешн-індустрії.

«Є багато планів, ми обговорили певні проєкти. Про подробиці поки що не говоритиму - боюсь наврочити. Але хотілося б, щоб нарешті пожвавилися міжлюдські контакти – це, звичайно, набагато швидше просуне нашу справу і дозволить втілити ці проєкти», - вважає Зеленко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 листопада призначив Катерину Зеленко Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сінгапур.