Через кнопкодавство під час голосування за Шкарлета відкрили справу

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки за заявою заступниці голови партії «Голос» Інни Совсун.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі Офісу генерального прокурора, який оприлюднила пресслужба партії «Голос».

«За заявою «Голосу» Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за Сергія Шкарлета. Заяву подала народна депутатка, заступниця голови партії «Голос» Інна Совсун», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що це кримінальне правопорушення передбачене статтею 364-2 Кримінального кодексу України. Розслідування злочину доручили провести ДБР.

«Передані Офісу генпрокурора матеріали свідчать, що картка депутата від ОПЗЖ Григорія Суркіса проголосувала «за», хоча його не було в залі Ради», - зазначають у «Голосі».

Як ідеться у відповіді ОГП, за результатами розгляду заяви відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з інформацією у витязі ЄРДР, провадження зареєстровано 14 січня.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Відповідну постанову підтримали 226 народних депутатів.

Представники партії «Голос» заявили про порушення під час голосування та повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Шкарлета, був Григорій Суркіс, у той час відсутній у Верховній Раді.

18 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР з проханням вивчити ситуацію щодо ймовірного неперсонального голосування за призначення Шкарлета.

Шкарлет із 25 червня виконував обов'язки міністра освіти і науки.