Секретар РНБО - у річницю авіатрощі МАУ в Ірані: Питань без відповіді не залишимо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що у справі катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані питань без відповідей не залишиться.

Як передає Укрінформ, про це Данілов написав у Фейсбуці.

“8 січня 2020 року - катастрофа українського літака в Ірані. Пам'ятаємо. Сумуємо. Питань без відповіді не залишимо...”, - написав він.

Як повідомлялося, рік тому, 8 січня 2020 року, після зльоту з аеропорту Тегерана був збитий літак, що належав авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Загинули усі, хто перебував на борту: 176 осіб, з яких 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн. Усі члени екіпажу та двоє пасажирів були громадянами України.

11 січня, після кількох днів заперечень, в Ірані офіційно визнали, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Фото: AA