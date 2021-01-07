Для України важлива побудова стійких інституцій та верховенства права – Маркарова

Для України важлива побудова стійких інституцій та верховенства права. Такий висновок з огляду на події у Вашингтоні оприлюднила ексміністр фінансів України Оксана Маркарова.

Про це вона написала у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

“Головний висновок для України з цієї ночі, а також з усіх післявиборчих процесів у США, на мою думку, - це підтверджена важливість двох найбільш складних трансформацій, за які Україна ще повинна боротися, - побудова стійких українських інституцій та верховенства права. Саме чесні і справедливі суди та сильні неупреджені інституції дають у моменти складних політичних змін правильні відповіді на користь громадян”, - наголосила Маркарова.

На її переконання, процедура підтвердження результатів голосування в США під час спільної сесії Конгресу із важливої формальності перетворилась на публічний тест демократії, який Америка “знову склала на відмінно”.

Як повідомлялося, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування, однак на кілька годин перервав засідання через масові протести прихильників Трампа. Агресивні прихильники президента США Дональда Трампа прорвалися до будівлі Конгресу. Там мало відбутися остаточне затвердження результатів голосувань виборників, які підтвердили перемогу Джо Байдена в боротьбі за посаду глави Білого дому.

Під час сутичок біля будівлі Конгресу США загинуло четверо осіб, серед них - Ешлі Беббітт, ветеранка ВПС США. Також поліція затримала 52 особи.

Мер Вашингтона Мюріель Боузер продовжив режим надзвичайної ситуації на 15 днів.

У четвер Конгрес США задтвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін 30 грудня заявив, що Україна отримала агреман на призначення ексміністра фінансів Маркарової послом у США.

Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що в Офісі Президента схвалено рішення замінити посла України в США Володимира Єльченка і призначити на цю посаду Маркарову.