Суд залишив Кожару в СІЗО до 5 березня з можливістю застави в ₴14 мільйонів

Києво-Святошинський суд, який розглядає справу про вбивство бізнесмена Сергія Старицького, де фігурує ексглава МЗС України Леонід Кожара, залишив підозрюваного в СІЗО до 5 березня з можливістю внесення застави в ₴14 мільйонів.

Про це у Фейсбуці написала донька загиблого бізнесмена Катерина Старицька, передає Укрінформ.

"Кожару залишили в СІЗО до 5 березня з можливістю внесення застави в 14 млн (така сама, як і була раніше). Суддя Козак врахувала і визнала доведеність його провини у вбивстві, а це означає, що в справі незаперечно є докази його провини. Також суддя задовольнила клопотання прокурора і визнала, що Кожара має перебувати під вартою, оскільки він може ухилитися від правосуддя або впливати на суд та інших учасників", - повідомила Старицька.

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За її словами, наступне засідання відбудеться 14 січня о 14:00 в Києво-Святошинському суді.

"Ми вважаємо, що сьогоднішнє рішення суду має велике значення, оскільки показує доведеність обвинувачення", - зазначила Старицька.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого в будинку міністра закордонних справ України в 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с. Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" та одного з власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, проте згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Підозрюваний взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого Старицький помер на місці.

Ексміністру 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Згодом слідчі поліції Київщини повідомили про підозру в наданні свідомо неправдивих свідчень Марині Козерод — дружині Кожари.

Фото: Громадське