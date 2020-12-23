Справа ексміністра Кожари пішла до суду

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно колишнього міністра закордонних справ України, за фактом умисного вбивства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що у лютому 2020 року обвинувачений, його дружина і потерпілий вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант провадження взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого останній помер на місці.

Наразі досудове розслідування у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого в будинку міністра закордонних справ України в 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с. Чайки, сталося вбивство колишнього керівника телеканалу "Інтер", гендиректора телекомпанії "Тоніс" і одного з власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, проте згодом смерть бізнесмена кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією прокуратури Київської області, 21 лютого підозрюваний, його дружина і Старицький вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Підозрюваний взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого Старицький помер на місці.

Ексміністру 25 березня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Згодом слідчі поліції Київщини повідомили про підозру в наданні завідомо неправдивих показань Марині Козерод - дружині Кожари.

Фото: Громадське