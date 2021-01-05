ЦВК визначила розмір грошової застави на повторних місцевих виборах

Розмір застави (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч), виборчий процес яких розпочинається у 2021 році, становитиме у період з 1 січня до 30 листопада 2021 року 1 200 гривень за кожного кандидата. А в період з 1 до 31 грудня 2021 року – 1 300 гривень за кожного кандидата.

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Розмір грошової застави для кандидата на посаду голови на повторних виборах сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч) у період з 1 січня до 30 листопада 2021 року становитиме 6 000 гривень. А в період з 1 до 31 грудня 2021 року – 6 500 гривень.

Як повідомляв Укрінформ, ЦВК зобов'язала Кароліно-Бугазьку сільську ТВК відкрити рахунок для внесення грошової застави та забезпечити прийом документів для реєстрації кандидатів.