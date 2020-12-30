Якби вибори були після Нового року: хто в лідерах президентського рейтингу
Як передає Укрінформ, про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 17 до 23 грудня 2020 року.
Згідно з даними опитування, якби найближчої неділі відбувалися вибори Президента України, 53,3% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,7% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.
Під час опитування респондентам показували два можливих списки кандидатів на посаду Президента, і респондент мав обрати одну відповідь для кожного списку.
Так, згідно з першим списком, зараз найбільшу підтримку отримав би Зеленський (його готові підтримати 27% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором). Друге-третє місця ділять Бойко (14,7%) і Порошенко (13,7%). Далі йдуть голова політради партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук (8,7%), лідер партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко (7,5%), голова Радикальної партії Олег Ляшко (6,3%), експрем’єр Володимир Гройсман (5,5%), екскандидат в мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула (4,1%), голова ВР Дмитро Разумков (3,4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.
В іншому списку відсутні Медведчук та Разумков, але присутній лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко. У цьому випадку також найбільш підтримку має Зеленський, якого підтримали б 27,7% респондентів, які визначилися з вибором. На другому місці – Бойко (20,8%), на третьому – Порошенко (14,2%). Далі йдуть Тимошенко (7,3%), Смешко (6,5%), Ляшко (6,2%), Гройсман (6%), Притула (3,8%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.
Згідно з опитуванням КМІС, якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради, 52,9% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,4% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.
Найбільш імовірно прохідний бар’єр подолали б «ОПЗЖ» (партію підтримали б 23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), «Слуга народу» (20,9%), «ЄС» (14,1%) і «Батьківщина» (9,8%). Балансують на межі проходження Радикальна партія Ляшка (6,1%), «Українська стратегія Гросймана» (5,2%) і «Сила і честь» (4,4%). Інші партії мають нижчу підтримку.
За результатами опитування, загалом найбільше респондентів довіряють Зеленському (32,8% довіряють і 59,6% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -26,8%), меру Києва Віталію Кличку (31,8% проти 54,3%, баланс – -22,5%), Разумкову (29,2% проти 36,5%, баланс – -7,3%), Бойку (25,8% проти 50,9%, баланс – -25,1%), Гройсману (25,4% проти 62,2%, баланс – -36,8%), Притулі (25,3% проти 42%, баланс – -16,7%).
КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки з 17 до 23 грудня 2020 року. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1200 респондентів, які живуть у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за триступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%; 2,5% — для показників, близьких до 25%; 1,9% — для показників, близьких до 12%; 1,3% — для показників, близьких до 5%.
Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 16-20 грудня, Зеленського підтримали би 26,5% українців, якби вибори відбулися найближчим часом. За Порошенка проголосували б 14,3% виборців, Бойка підтримали би 10,1% виборців, Тимошенко – 9,8%; Медведчука – 7,7%. Гройсман міг би здобути 6,4% голосів, Смешко – 6,0%, Разумков – 4,1%, Ляшко – 3,6%, рейтинг інших кандидатів не більше 3%.