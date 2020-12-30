Якби вибори були після Нового року: хто в лідерах президентського рейтингу

Якби вибори Президента України відбувалися найближчої неділі, то найбільшу підтримку отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 17 до 23 грудня 2020 року.

Згідно з даними опитування, якби найближчої неділі відбувалися вибори Президента України, 53,3% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,7% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

Під час опитування респондентам показували два можливих списки кандидатів на посаду Президента, і респондент мав обрати одну відповідь для кожного списку.

Так, згідно з першим списком, зараз найбільшу підтримку отримав би Зеленський (його готові підтримати 27% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором). Друге-третє місця ділять Бойко (14,7%) і Порошенко (13,7%). Далі йдуть голова політради партії «ОПЗЖ» Віктор Медведчук (8,7%), лідер партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко (7,5%), голова Радикальної партії Олег Ляшко (6,3%), експрем’єр Володимир Гройсман (5,5%), екскандидат в мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула (4,1%), голова ВР Дмитро Разумков (3,4%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

В іншому списку відсутні Медведчук та Разумков, але присутній лідер партії «Сила і честь» Ігор Смешко. У цьому випадку також найбільш підтримку має Зеленський, якого підтримали б 27,7% респондентів, які визначилися з вибором. На другому місці – Бойко (20,8%), на третьому – Порошенко (14,2%). Далі йдуть Тимошенко (7,3%), Смешко (6,5%), Ляшко (6,2%), Гройсман (6%), Притула (3,8%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Згідно з опитуванням КМІС, якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради, 52,9% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 19,4% не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

Найбільш імовірно прохідний бар’єр подолали б «ОПЗЖ» (партію підтримали б 23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), «Слуга народу» (20,9%), «ЄС» (14,1%) і «Батьківщина» (9,8%). Балансують на межі проходження Радикальна партія Ляшка (6,1%), «Українська стратегія Гросймана» (5,2%) і «Сила і честь» (4,4%). Інші партії мають нижчу підтримку.

За результатами опитування, загалом найбільше респондентів довіряють Зеленському (32,8% довіряють і 59,6% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -26,8%), меру Києва Віталію Кличку (31,8% проти 54,3%, баланс – -22,5%), Разумкову (29,2% проти 36,5%, баланс – -7,3%), Бойку (25,8% проти 50,9%, баланс – -25,1%), Гройсману (25,4% проти 62,2%, баланс – -36,8%), Притулі (25,3% проти 42%, баланс – -16,7%).

КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки з 17 до 23 грудня 2020 року. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1200 респондентів, які живуть у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за триступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%; 2,5% — для показників, близьких до 25%; 1,9% — для показників, близьких до 12%; 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 16-20 грудня, Зеленського підтримали би 26,5% українців, якби вибори відбулися найближчим часом. За Порошенка проголосували б 14,3% виборців, Бойка підтримали би 10,1% виборців, Тимошенко – 9,8%; Медведчука – 7,7%. Гройсман міг би здобути 6,4% голосів, Смешко – 6,0%, Разумков – 4,1%, Ляшко – 3,6%, рейтинг інших кандидатів не більше 3%.