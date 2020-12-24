Мендель вважає, що соцмережі впливають на політику країни
Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
"Сучасність диктує нові правила: соцмережі впливають на політику країни. Ось чому на твіти Президента України відповідають такі політики, як Президентка Єврокомісії, Прем‘єр-міністр Ізраїлю та ін. Сьогодні соцмережі - це канал комунікації зі світом, канал донесення позиції", - зазначила речниця глави держави.
Мендель розповіла, що Твітер-сторінка Президента Володимира Зеленського створена переважно для зовнішньої комунікації.
Як повідомляв Укрінформ, прессекретар Президента Юлія Мендель, коментуючи підсумки суспільної думки в 2020 році, відзначила, що політиком року другий рік поспіль визнано Володимира Зеленського - з великим відривом від інших політиків.