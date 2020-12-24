Справу про напад на народного депутата Полякова закрито - Клименко
«Ми встановили правопорушника. Але отримали заяву від потерпілого Полякова про закриття кримінального провадження. Він написав, що у нього немає претензій до цієї людини. Тому справу закрили», - сказав Клименко.
Як повідомлялося, 2 вересня вранці в столичну поліцію надійшло повідомлення від лікаря про надання медичної допомоги депутату. За словами постраждалого, встановлено, що о 4:30 біля одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького під час конфлікту невідомий завдав йому тілесні ушкодження. Депутат для надання медичної допомоги самостійно звернувся в травмпункт.
ЗМІ повідомили, що йдеться про позафракційного народного депутата Антона Полякова.
Сам Поляков того самого дня заявляв, що не знає точних мотивів нападу, який був скоєний на нього вранці 2 вересня.