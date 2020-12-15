В Українському домі склали присягу 232 судді

У столичному Українському домі за участі Президента Володимира Зеленського 232 новопризначених судді склали присягу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов оголосив прізвища 232 суддів, які складають присягу.

Суддя Старовижівського районного суду Волинської області Адам Малюта зачитав текст присяги, підписав його і передав Президенту.

Зеленський привітав суддів зі складанням присяги і нагадав, що сьогодні в Україні також відзначають їх професійне свято – День працівників суду, яке було запроваджено 20 років тому.

Як наголосив Зеленський, “статус судді – почесний, але водночас дуже відповідальний і важливий”. Він зауважив, що попереду на суддів чекає багато складної й часто невдячної роботи, адже у кожної сторони судового процесу – своє бачення справедливості.

«Ваша місія – бути вартовими об’єктивності, неупередженості, чесності, верховенства права та рівності всіх перед законом. І я вірю, що саме ці принципи ви будете захищати завжди під час юридичних «битв» сторін у правовому полі», – сказав Президент.

Він побажав новопризначеним суддям успіхів у роботі в ім’я правосуддя, справедливості та на благо Української держави.

«Бажаю кожному завдяки щоденній та кропіткій праці, професійним якостям та людським принципам зміцнювати рівень довіри громадян України до судової системи й завжди відповідати високому званню «суддя» і такому поважному звертанню «Ваша честь», – сказав Зеленський.

Як відомо, 15 грудня в Україні відзначається День працівників суду. Свято встановлено згідно з указом Президента від 8 грудня 2000 року.

Фото: ОП