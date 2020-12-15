Бюджет-2021: Рада працюватиме «до переможного»

Народні депутати проголосували за продовження засідання до завершення розгляду законопроєктів №4100 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та №4448 «Про кошторис Верховної Ради України на 2021 рік.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков озвучив пропозицію продовжити пленарне засідання парламенту, якщо це буде необхідно, до того часу як буде розглянуто законопроєкти 4100-д, 4000 та 4448.

Таку пропозицію підтримали 242 народних депутати.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок парламентарії розглянуть у другому читанні законопроєкти №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та №4100 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України». Також народні депутати мають намір затвердити кошторис Верховної Ради на 2021 рік (проєкт постанови 4448).