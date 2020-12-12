Справу, у якій фігурує депутат Юрченко, передадуть до суду – Ситник

Справу, у якій фігурує депутат Юрченко, передадуть до суду – Ситник

Укрінформ
Кримінальне провадження, фігурантом якого є народний депутат Олександр Юрченко (фракція «Слуга народу»), найближчим часом буде направлено до суду.

Про це директор НАБУ Артем Ситник заявив в інтерв'ю для UA:Перший, яке було опубліковано пресслужбою НАБУ, передає Укрінформ.

«Ми як НАБУ не саджаємо людей за грати. Є конкретний кейс, з підозрою, з запобіжним заходом, який буде найближчим часом переданий до антикорупційного суду. Виходячи з зібраних доказів… на мою думку, вони переконливі», - сказав Ситник, відповідаючи на запитання щодо депутата Юрченка.

Як повідомлялося, 13 вересня народний депутат Гео Лерос поінформував у соцмережі, що кілька днів тому НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата Олександра Юрченка (фракція партії "Слуга народу"), який, за словами Лероса, "взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались народному депутату Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами".

15 вересня Вищий антикорупційний суд обрав помічнику депутата Юрченка Іванові Фіщенку, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з депутатом, запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави більше як 1 млн грн.

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова 17 вересня підписала повідомлення про підозру народному депутату Юрченку.

21 вересня ВАКС ухвалив узяти під варту народного депутата Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави у розмірі понад 3,1 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за Юрченка 24 вересня внесли заставу в розмірі 3,1 млн грн, і він вийшов із СІЗО.

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