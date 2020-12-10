Міжнародна коаліція може ефективніше протидіяти інформаційній агресії РФ - Дробович

Створення міжнародної коаліції країн, зокрема України, Польщі, Литви, Естонії тощо, дало б змогу ефективніше протидіяти російській інформаційній агресії.

Таку думку висловив в інтерв’ю Укрінформу голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович.

“Росія зачищає свій інформаційний простір від конструктивної критики радянських тоталітарних міфів, виправдовує злочини сталінського режиму, плекаючи негативне ставлення до України і Польщі. Цьому слід протидіяти, зокрема, шляхом створення міжнародних коаліцій. Україна, Польща, Литва, Естонія дуже добре розуміють, про що йдеться”,- зазначив Дробович.

За його словами, Києву і Варшаві потрібно інтенсифікувати зусилля задля протидії російській інформаційній агресії, оскільки Росія найбільше атакує саме Україну і Польщу гібридними інформаційними методами.

“Особливо йдеться про історичний контекст. Росіяни розуміють чутливість цієї теми для польського суспільства, що це одна з небагатьох тем, які є складними для українсько-польських відносин. Відтак вони по цьому б’ють. Власне, є підозра в інспірації чи навіть участі росіян у нищенні місць пам’яті в Польщі та Україні”,- наголосив голова УІНП.

На думку Дробовича, потрібно створювати спільні комісії за участю українських, білоруських, польських та литовських істориків, посилювати підтримку дослідників, які вивчають радянський тоталітаризм, ініціювати інформаційні проєкти.

Він зауважив, що Польща та Україна створюють багато важливих досліджень та матеріалів, які викривають злочини тоталітаризму, що не дає спокою Росії.

“Але ми могли б посилити одне одного в цьому”,- додав голова УІНП.

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Він нагадав, що цьогоріч відзначалася дуже важлива дата - 100-річчя перемоги Польщі над більшовиками за підтримки військ УНР.

“Якби ми спільно робили більше проєктів на цю і подібні теми, вони могли б бути сильнішими”,- резюмував Дробович.

Як повідомлялося, впродовж 2014-2020 років на півдні Польщі знищено та осквернено вісім українських місць пам’яті. Відео та фото руйнувань часто першими публікували російські сайти та ресурси бойовиків на окупованих територіях України.

В Україні й Польщі неодноразово наголошували, що це є елементом гібридної війни Росії, спрямованої на погіршення українсько-польських відносин.