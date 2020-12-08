Україна очолила бюджетний комітет Постійного арбітражного суду у 2021 році

Посла України у Нідерландах Всеволода Ченцова обрано на посаду голови Бюджетного комітету Постійного арбітражного суду на 2021 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ, передає Укрінформ.

“8 грудня посла України в Королівстві Нідерланди Всеволода Ченцова обрано на посаду голови Бюджетного комітету Постійного арбітражного суду на 2021 рік”, - ідеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що Україна вдячна державам-членам за довірену їй роль і готова до співпраці з іншими керівними органами суду з метою просування інституту мирного вирішення спорів.

Постійний арбітражний суд - найстаріша установа у світі для мирного вирішення спорів зі штаб-квартирою у місті Гаага (Нідерланди). Минулого року під її егідою розглядалося близько 200 міждержавних, комерційних та інвестиційних спорів.

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Окрім арбітражних проваджень, суд також надає послуги з медіації, примирення та інших мирних засобів вирішення спорів.

Бюджетний комітет відповідає за фінансову політику та бюджетні аспекти роботи суду. До його складу входять усі 122 держави-члени арбітражного суду, а голова обирається на щорічній основі.

До обов’язків голови комітету входять, зокрема, координація засідань, проведення консультацій з державами-членами, підготовка офіційних документів у взаємодії з бюро суду.