У Верховній Раді шукали бомбу, депутатів не евакуйовували

У Києві поліція перевіряла повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради, жодних небезпечних предметів знайдено не було.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Печерського районного управління поліції Києва Оксана Тищенко.

«Близько першої години надійшло таке повідомлення про замінування. На місце події виїжджали працівники профільних служб, слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки. Проводилася перевірка, і жодних небезпечних предметів не знайдено», - сказала Тищенко.

За її словами, евакуація людей з будівлі парламенту не проводилася.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 2 грудня до київської поліції подзвонив анонім та повідомив про замінування Верховної Ради.

Як повідомлялося, у Києві 13 листопада до поліції надійшло повідомлення щодо замінування будівлі Верховної Ради.

Тоді також після проведення перевірки у будівлі Верховної Ради жодних небезпечних предметів знайдено не було.