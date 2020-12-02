У Верховній Раді шукали бомбу, депутатів не евакуйовували
Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар Печерського районного управління поліції Києва Оксана Тищенко.
«Близько першої години надійшло таке повідомлення про замінування. На місце події виїжджали працівники профільних служб, слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки. Проводилася перевірка, і жодних небезпечних предметів не знайдено», - сказала Тищенко.
За її словами, евакуація людей з будівлі парламенту не проводилася.
Раніше ЗМІ повідомляли, що 2 грудня до київської поліції подзвонив анонім та повідомив про замінування Верховної Ради.
Як повідомлялося, у Києві 13 листопада до поліції надійшло повідомлення щодо замінування будівлі Верховної Ради.
Тоді також після проведення перевірки у будівлі Верховної Ради жодних небезпечних предметів знайдено не було.