На станції метро «Хрещатик» вибухівку не знайшли

На станції метро «Хрещатик» вибухівку не знайшли

Укрінформ
Київську станцію метро "Хрещатик" відкрили для пасажирів, вибухівку не знайдено.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Фейсбуці.

"Станцію «Хрещатик» перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, столичну станцію метро "Хрещатик" зачинили на вхід та вихід через анонімний дзвінок про замінування. Це вже друге за день 21 листопада повідомлення про замінування станції метро “Хрещатик”. Вранці о 9.00 також надходив дзвінок про замінування і метро зачиняли на перевірку.

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