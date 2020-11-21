На станції метро «Хрещатик» вибухівку не знайшли

Київську станцію метро "Хрещатик" відкрили для пасажирів, вибухівку не знайдено.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Фейсбуці.

"Станцію «Хрещатик» перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, столичну станцію метро "Хрещатик" зачинили на вхід та вихід через анонімний дзвінок про замінування. Це вже друге за день 21 листопада повідомлення про замінування станції метро “Хрещатик”. Вранці о 9.00 також надходив дзвінок про замінування і метро зачиняли на перевірку.