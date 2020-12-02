Як українці ставляться до політиків — рейтинг довіри

Президент Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри до політиків, зокрема йому довіряють 44% українців.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг.

"Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 44% опитаних, 53% – не довіряють", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що міському голові Києва Віталію Кличку довіряють 33%, екс-прем'єр-міністру (2016-2019 роки) Володимиру Гройсману – 31%.

Окрім того, згідно з опитуванням, Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 27%, лідеру парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 26%, лідеру "ОПЗЖ" Юрію Бойку – 24%, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку – 23%, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову – 22%.

За даними опитування, Арсенію Яценюку (двічі Прем'єр-міністр України: з 27 лютого 2014 до 27 листопада 2014 року; з 27 листопада 2014 до 14 квітня 2016 року) довіряють 15% та чинному главі уряду Денису Шмигалю – 15%.

Опитування Соціологічної групи Рейтинг провели 28-30 листопада 2020 року. Аудиторією було населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.