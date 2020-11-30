Громадські організації пропонують по-новому обирати суддів КСУ

Громадські організації пропонують формувати склад Конституційного Суду за допомогою кваліфікаційної комісії, до якої входитимуть судді КС у відставці та міжнародні експерти.

Для цього необхідно внести відповідні зміни до закону "Про Конституційний Суд України", розповіли під час пресконференції в Укрінформі голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, член правління Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко, адвокаційний менеджер Фундації DEJURE Степан Берко, координаторка проєктів ВГО "Автомайдан" Катерина Бутко і експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.

"Є три суб'єкти призначення суддів Конституційного Суду - це Президент, парламент і З'їзд суддів. Вони цю конкурсну процедуру здійснюють самостійно. Ми пропонуємо створити єдину спеціальну кваліфікаційну комісію, яка буде здійснювати перевірку всіх кандидатів, формувати список кандидатів, з яких суб'єкти призначення зможуть вибирати достойних і призначати суддями Конституційного Суду", - сказав Берко.

Передбачається, що комісія має складатися з дев'ятьох членів, чотирьох з яких номінуватимуть міжнародні організації, які сприяють Україні у побудові верховенства права і допомагають боротися з корупцією, а п'ятеро - збори суддів у відставці першого складу Конституційного Суду, який був сформований у 1996 році. На думку представників громадських організацій, саме перший склад КС складався з "поважних і шанованих правників", які "не заплямували себе незрозумілими рішеннями", а тому вони підходять для відбору нових суддів.

"Ми вважаємо, що ці збори суддів мають формувати перший склад цієї комісії, яка має відбирати кандидатів на посади суддів КС", - сказав Берко.

Передбачається, що завданням комісії буде розробити критерії, за якими призначатимуться судді КС. А кандидат, якого відбере комісія, потрапить до списку, який у подальшому пропонуватиметься Президенту, парламенту і З'їзду суддів для обрання своїх представників до КС.

"Після закінчення цього п'ятирічного строку кандидат, якого не призначили, знову зможе взяти участь у конкурсі. Ми пропонуємо, щоб ця комісія проводила конкурси щороку і таким чином оновлювала список достойними кандидатами", - додав адвокаційний менеджер Фундації DEJURE.

На думку Коліушко, такий варіант призначення дозволить обрати суддів КС, які будуть професійними і політично незаангажованими.

Також голова правління ЦППР вважає, що у законі "Про Конституційний Суд України" необхідно конкретизувати положення, у яких йдеться, що судді не мають права виходити за межі конституційного подання і ухвалювати рішення в умовах конфлікту інтересів.

Як повідомляв Укрінформ, 16 листопада Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав створити роботу групу для вирішення так званої конституційної кризи в Україні.

18 листопада у Верховній Раді було створено робочу групу з представників депутатських фракцій, яка до 1 грудня 2020 року має напрацювати узгоджені законопроєкти з питань, що стосуються е-декларування та організації діяльності Конституційного Суду.

До робочої групи увійшли: Денис Монастирський, Ольга Совгиря, Андрій Костін, Давид Арахамія, Микола Бабенко, Тарас Батенко, Сергій Власенко, Руслан Князевич, Антоніна Славицька та Ярослав Юрчишин.

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.