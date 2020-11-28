Довибори в Раду на 87 окрузі призначили на березень

Довибори в Верховну Раду на 87 окрузі призначили на неділю, 28 березня 2021 року.

Про це повідомили у ЦВК, передає Укрінформ.

До Центральної виборчої комісії надійшла ухвала Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата від "Слуги народу" Зіновія Андрійовича обраного в одномандатному виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Зазначається, що виборчий процес цих проміжних виборів починається за 60 днів до дня виборів.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійовичнаписав заяву про складання депутатських повноважень у зв’язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франкіської області.