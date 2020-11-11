Уряд схвалив Національну стратегію молодіжної політики до 2030 року

Кабінет Міністрів на засіданні 11 листопада схвалив Національну стратегію державної молодіжної політики до 2030 року.

Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовий портал.

"Уряд схвалив Національну стратегію державної молодіжної політики до 2030 року. Це передбачено проєктом указу Президента України «Про Національну стратегію державної молодіжної політики до 2030 року». Стратегія забезпечить створення можливостей для молоді, яка проживає в Україні, бути конкурентоспроможною, брати участь у житті суспільства і як свідомі громадяни робити свій внесок у подальший розвиток українського суспільства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стратегія передбачає на всіх етапах її реалізації спільну та скоординовану діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування у партнерстві з інститутами громадянського суспільства, фахівцями, установами та закладами, що працюють з молоддю, молодіжними консультативно-дорадчими органами, органами учнівського та студентського самоврядування, міжнародними організаціями, представниками роботодавців, бізнесу за безпосередньої участі молоді.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт наголосив, що реалізація стратегії допоможе українській молоді бути свідомою, більш адаптованою до викликів сучасного світу, мати високий рівень життєстійкості, самостійності і спроможності.

Фото: КМУ