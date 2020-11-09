Джо Байден і

Джо Байден і "стара гвардія" української політики. Фотоальбом

Укрінформ
У статусі віцепрезидента США Джозеф Байден побував в Україні 6 разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. 

Він зустрічався з українськими політиками Віктором Ющенком, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком, Олександром Турчиновим, Володимиром Литвиним, Володимиром Гройсманом та Петром Порошенком. Тиснув руки Віктору Тігіпку, Борису Ложкіну, Наталі Яресько, Олегу Тягнибоку та іншим представникам "старої гвардії" українського політикуму. 

Нині, коли Джозеф Байден перемагає на президентських виборах нинішнього главу держави Дональда Трампа, його погляди на зовнішню політику США набувають особливої ваги для України. «Спершу я зроблю Україну пріоритетом американської зовнішньої політики. У питанні оборони я надам більше безпекової допомоги – враховуючи зброю, – щоб посилити здатність України захищатися. Я також розширю успішні місії із підготовки українських Збройних сил, запроваджених за часу адміністрації Обами-Байдена. (Council on Foreign Relations, серпень 2019 року).

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин (праворуч) і віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден під час зустрічі у Києві 21 липня 2009 року.
21 липня 2009 року. Зустріч з тодішнім головою Верховної Ради України Володимиром Литвиним 
Джо Байден і Віктор Ющенко висаджають калину біля памятника жертвам Голодомору у липні 2009 року
Джо Байден і Віктор Ющенко висаджають калину біля пам'ятника жертвам Голодомору у липні 2009 року

Під час зустрічі з Юлією Тимошенко 21 липня 2009 рокуя
Під час зустрічі з Юлією Тимошенко 21 липня 2009 року
Робочий сніданок 22 липня 2009 року
Робочий сніданок 22 липня 2009 року
Віце-президент США Джо Байден (ліворуч) та в.о. президента України, Голова Верховної Ради Олександр Турчинов під час зустрічі, Київ, 22 квітня 2014 року.
Під час приїзду в Україну у квітні 2014 року Джо Байден зустрівся з Олександром Турчиновим, який в ті часи був спікером ВР 
Народні депутати України Інна Богословська, Віталій Калюжний, віце-президент США Джо Байден, народний депутат України, лідер фракції політичної партії
Народні депутати України Інна Богословська, Віталій Калюжний, Віталій Кличко, Петро Порошенко, Сергій Соболєв, Олег Тягнибок, Сергій Тігіпко під час зустрічі 22 квітня 2014 року
Віце-президент США Джо Байден (праворуч) вітає народного депутата України, кандидата на посаду президента України Сергія Тігіпка, Київ, 22 квітня 2014 року.
Кандидат на посаду президента України, народний депутат України, голова ВО
Віце-президент США Джо Байден на зустрічі з народними депутатами - лідерами депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, Київ, 22 квітня 2014 року.
Віце-президент США Джо Байден на зустрічі з народними депутатами - лідерами депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, Київ, 22 квітня 2014 року.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк (праворуч) на зустрічі із віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом, Київ, 7 червня 2014 року.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у Києві 7 червня 2014 року

Дружина Президента України Марина Порошенко (праворуч) і дружина віце-президента США Джилл Байден спілкуються з бійцями в палаті Головного військово-медичного клінічного центру Марина Порошенко і Джилл Байден (дружина віцепрезидента США) спілкуються з бійцями в палаті Головного військово-медичного клінічного центру. Київ, 21 листопада 2014 року.

Київський міський голова, голова КМДА Віталій Кличко (ліворуч) і віце-президент США Джозеф Байден під час зустрічі, Вашингтон, США, 27 квітня 2015 року.
Київський міський голова, голова КМДА Віталій Кличко зустрічався з Джозефом Байденом у Вашингтоні 27 квітня 2015 року
Київський міський голова, голова КМДА Віталій Кличко (ліворуч) і віце-президент США Джозеф Байден під час зустрічі, Вашингтон, США, 27 квітня 2015 року.
Міністр фінансів України Наталія Яресько, Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та Віце-президент США Джозеф Байден (зліва направо) під час зустрічі, Вашингтон, США, 13 липня 2015 року.
Міністр фінансів України Наталія Яресько, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та віцепрезидент США Джозеф Байден під час зустрічі у Вашингтоні 13 липня 2015 року
Президент України Петро Порошенко (ліворуч) і Віце-президент США Джозеф Байден розглядають експонат виставки
Петро Порошенко у статусі Президента супроводжує високого гостя на виставці "Проєкція" в художній галереї Second Floor Art Center. Київ, 7 грудня 2015 року.
Президент України Петро Порошенко (ліворуч) і Віце-президент США Джозеф Байден розглядають експонат виставки
Президент України Петро Порошенко, Віце-президент США Джозеф Байден і Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман (справа наліво) спілкуються під час зустрічі, Київ, 8 грудня 2015 року.
Петро Порошенко,  Джозеф Байден і  Володимир Гройсман. Київ, 8 грудня 2015 року
Президент України Петро Порошенко, Віце-президент США Джозеф Байден і заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд (справа наліво) під час пленарного засідання парламенту, Київ, 8 грудня 2015 року.
Пам'ятний момент для заступника Голови Верховної Ради Оксани Сироїд. Київ, 8 грудня 2015 року.
Віце-президент США Джозеф Байден під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради України, Київ, 8 грудня 2015 року.
Віцепрезидент США Джозеф Байден під час історичного виступу на пленарному засіданні Верховної Ради України. Київ, 8 грудня 2015 року.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, Президент України Петро Порошенко, Віце-президент США Джозеф Байден і Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман (справа наліво) спілкуються під час зустрічі, Київ, 8 грудня 2015 року.
Екс-прем'єр-міністр України, лідер партії
Вже експрем'єр Арсеній Яценюк зустрічався з Джозефом Байденом у Вашингтоні 28 червня 2016 року
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (праворуч) та віце-президент США Джо Байден потискають один одному руки під час зустрічі, Київ, 16 січня 2017 року
16 січня 2017 року
Президент України Петро Порошенко (праворуч) та віце-президент США Джо Байден під час зустрічі, Київ, 16 січня 2017 року.

16 січня 2017 року

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