Джо Байден і "стара гвардія" української політики. Фотоальбом
Укрінформ
У статусі віцепрезидента США Джозеф Байден побував в Україні 6 разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го.
Він зустрічався з українськими політиками Віктором Ющенком, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком, Олександром Турчиновим, Володимиром Литвиним, Володимиром Гройсманом та Петром Порошенком. Тиснув руки Віктору Тігіпку, Борису Ложкіну, Наталі Яресько, Олегу Тягнибоку та іншим представникам "старої гвардії" українського політикуму.
Нині, коли Джозеф Байден перемагає на президентських виборах нинішнього главу держави Дональда Трампа, його погляди на зовнішню політику США набувають особливої ваги для України. «Спершу я зроблю Україну пріоритетом американської зовнішньої політики. У питанні оборони я надам більше безпекової допомоги – враховуючи зброю, – щоб посилити здатність України захищатися. Я також розширю успішні місії із підготовки українських Збройних сил, запроваджених за часу адміністрації Обами-Байдена. (Council on Foreign Relations, серпень 2019 року).