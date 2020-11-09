Джо Байден і "стара гвардія" української політики. Фотоальбом

У статусі віцепрезидента США Джозеф Байден побував в Україні 6 разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го.

Він зустрічався з українськими політиками Віктором Ющенком, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком, Олександром Турчиновим, Володимиром Литвиним, Володимиром Гройсманом та Петром Порошенком. Тиснув руки Віктору Тігіпку, Борису Ложкіну, Наталі Яресько, Олегу Тягнибоку та іншим представникам "старої гвардії" українського політикуму.

Нині, коли Джозеф Байден перемагає на президентських виборах нинішнього главу держави Дональда Трампа, його погляди на зовнішню політику США набувають особливої ваги для України. «Спершу я зроблю Україну пріоритетом американської зовнішньої політики. У питанні оборони я надам більше безпекової допомоги – враховуючи зброю, – щоб посилити здатність України захищатися. Я також розширю успішні місії із підготовки українських Збройних сил, запроваджених за часу адміністрації Обами-Байдена. (Council on Foreign Relations, серпень 2019 року).

21 липня 2009 року. Зустріч з тодішнім головою Верховної Ради України Володимиром Литвиним

Джо Байден і Віктор Ющенко висаджають калину біля пам'ятника жертвам Голодомору у липні 2009 року

Під час зустрічі з Юлією Тимошенко 21 липня 2009 року

Робочий сніданок 22 липня 2009 року

Під час приїзду в Україну у квітні 2014 року Джо Байден зустрівся з Олександром Турчиновим, який в ті часи був спікером ВР

Народні депутати України Інна Богословська, Віталій Калюжний, Віталій Кличко, Петро Порошенко, Сергій Соболєв, Олег Тягнибок, Сергій Тігіпко під час зустрічі 22 квітня 2014 року

Віце-президент США Джо Байден на зустрічі з народними депутатами - лідерами депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, Київ, 22 квітня 2014 року.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк і віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у Києві 7 червня 2014 року Марина Порошенко і Джилл Байден (дружина віцепрезидента США) спілкуються з бійцями в палаті Головного військово-медичного клінічного центру. Київ, 21 листопада 2014 року.

Київський міський голова, голова КМДА Віталій Кличко зустрічався з Джозефом Байденом у Вашингтоні 27 квітня 2015 року

Міністр фінансів України Наталія Яресько, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та віцепрезидент США Джозеф Байден під час зустрічі у Вашингтоні 13 липня 2015 року

Петро Порошенко у статусі Президента супроводжує високого гостя на виставці "Проєкція" в художній галереї Second Floor Art Center. Київ, 7 грудня 2015 року.

Петро Порошенко, Джозеф Байден і Володимир Гройсман. Київ, 8 грудня 2015 року

Пам'ятний момент для заступника Голови Верховної Ради Оксани Сироїд. Київ, 8 грудня 2015 року.

Віцепрезидент США Джозеф Байден під час історичного виступу на пленарному засіданні Верховної Ради України. Київ, 8 грудня 2015 року.

Вже експрем'єр Арсеній Яценюк зустрічався з Джозефом Байденом у Вашингтоні 28 червня 2016 року

16 січня 2017 року